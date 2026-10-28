GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GSK nach der Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 1975 auf 1925 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im Mittelpunkt habe die Frage gestanden, warum klinische Daten zu einem langwirksamen, injizierbaren HIV-Kandidaten noch nicht veröffentlicht worden seien, obwohl sie dem Pharmakonzern bereits vorgelegen hätten, schrieb Trung Huynh am Mittwoch in der Nachbetrachtung. Die Unternehmensleitung habe diesbezüglich zwar eine beruhigendere Erklärung geliefert, generell jedoch blieben Bedenken hinsichtlich der Umsätze./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Sector Perform
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19.25 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
18.08 £
|
Abst. Kursziel*:
6.50%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
18.19 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.83%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
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|Bernstein Research
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|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
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|GSK Neutral
|UBS AG
|06:57
|GSK Hold
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|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
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