NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GSK nach der Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 1975 auf 1925 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im Mittelpunkt habe die Frage gestanden, warum klinische Daten zu einem langwirksamen, injizierbaren HIV-Kandidaten noch nicht veröffentlicht worden seien, obwohl sie dem Pharmakonzern bereits vorgelegen hätten, schrieb Trung Huynh am Mittwoch in der Nachbetrachtung. Die Unternehmensleitung habe diesbezüglich zwar eine beruhigendere Erklärung geliefert, generell jedoch blieben Bedenken hinsichtlich der Umsätze./rob/la/ag;