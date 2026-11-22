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Am 21.11.2021 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 1.602 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6’241.90 POL im Depot. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären gestern 470.42 USD wert gewesen, da sich der POL-USD-Kurs auf 0.075364 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 95.30 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0.068407 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 10.01.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.1779 USD.

Redaktion Finanzen.net