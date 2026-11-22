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Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 3.532,80 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 41,20 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:14 Uhr auf 41,20 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.302,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:14 Uhr bei 1.302,00 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 894,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion Finanzen.net