|Rohstoffkurse im Fokus
|
22.11.2026 20:43:14
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 3.532,80 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 41,20 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:14 Uhr auf 41,20 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.302,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 20:14 Uhr bei 1.302,00 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 894,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Redaktion Finanzen.net
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.