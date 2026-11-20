Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1.35 Prozent auf 5’217.43 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.609 Prozent auf 5’256.50 Punkte an der Kurstafel, nach 5’288.69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’186.45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’256.50 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 5.58 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5’347.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’460.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’732.23 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.25 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Unilever (+ 2.11 Prozent auf 48.85 GBP), AstraZeneca (+ 1.52 Prozent auf 135.06 GBP), BAT (+ 1.45 Prozent auf 44.10 GBP), GSK (+ 1.29 Prozent auf 18.51 GBP) und Nestlé (+ 1.16 Prozent auf 85.43 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-5.48 Prozent auf 119.76 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.93 Prozent auf 65.54 CHF), Siemens (-3.71 Prozent auf 257.00 EUR), Richemont (-3.13 Prozent auf 171.60 CHF) und Rolls-Royce (-3.03 Prozent auf 12.86 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Barclays-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8’622’242 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 485.935 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 4.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch