|Wertzuwachs oder -verlust?
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22.11.2026 19:43:08
Wie viel Verlust eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Worldcoin verlieren können.
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Am 21.11.2025 lag der Kurs von Worldcoin bei 0.5929 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16’866.88 WLD-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’845.82 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 21.11.2026 auf 0.2280 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61.54 Prozent verringert.
Bei 0.2280 USD erreichte WLD am 21.11.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Worldcoin am 16.06.2026 bei 0.6698 USD.
Redaktion Finanzen.net
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