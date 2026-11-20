Um 12:08 Uhr gibt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1.27 Prozent auf 5’221.64 Punkte nach. In den Handel ging der STOXX 50 0.609 Prozent schwächer bei 5’256.50 Punkten, nach 5’288.69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’256.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’196.89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 5.51 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 5’347.95 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 5’460.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’732.23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.34 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Unilever (+ 1.68 Prozent auf 48.65 GBP), Nestlé (+ 1.53 Prozent auf 85.74 CHF), GSK (+ 1.34 Prozent auf 18.52 GBP), BAT (+ 1.31 Prozent auf 44.04 GBP) und AstraZeneca (+ 1.01 Prozent auf 134.38 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-5.22 Prozent auf 120.08 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.87 Prozent auf 65.58 CHF), Siemens (-3.30 Prozent auf 258.10 EUR), UBS (-2.79 Prozent auf 37.34 CHF) und Rheinmetall (-2.45 Prozent auf 707.80 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’678’692 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 485.935 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.88 zu Buche schlagen. Mit 7.31 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch