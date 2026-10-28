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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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28.10.2026
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29.10.2026 06:57:34

GSK Hold

GSK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2500 auf 2100 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Briten kämen in eine Phase geringen Ergebniswachstums bei gleichzeitigen Einführungsrisiken neuer Medikamente und weniger Impulsen durch Studiendaten aus der Pipeline, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Hinzu komme die Unsicherheit durch das unerklärte Problem in der Cabenuva-Studie zur HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP)./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
21.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.32 £ 		Abst. Kursziel*:
14.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
14.66%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
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06:57 GSK Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.26 GSK Outperform Bernstein Research
28.10.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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