WISeKey International b Aktie 127606275 / CH1276062754
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06.10.2026 07:22:36
WISeKey-Aktie: Tochter Wisesat.Space schliesst Millionen-Finanzierung zum IPO ab
Die Wiseqey-Tochtergesellschaft Wisesat.Space hat im Zusammenhang mit dem am Freitag erfolgten Börsenstart an der Nasdaq eine Kapitalerhöhung erhalten.
Die Investition soll die Entwicklung von Satelliteninfrastruktur und die Integration von Post-Quantum-Sicherheitslösungen bei Wisesat.Space vorantreiben. Sealsq und Wisesat.Space sind beide Tochterfirmen von Wiseqey und planen eine enge Zusammenarbeit im Bereich sicherer Raumfahrtinfrastruktur.
awp-robot/cf/to
Genf (awp)
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