WISeKey-Aktie: Tochter Wisesat.Space schliesst Millionen-Finanzierung zum IPO ab

Die Kapitalerhöhung über insgesamt 10 Millionen US-Dollar erfolgte unter dem Lead der Wiseqey-Tochter Sealsq, wie Wiseqey am Montagabend mitteilte.

Die Investition soll die Entwicklung von Satelliteninfrastruktur und die Integration von Post-Quantum-Sicherheitslösungen bei Wisesat.Space vorantreiben. Sealsq und Wisesat.Space sind beide Tochterfirmen von Wiseqey und planen eine enge Zusammenarbeit im Bereich sicherer Raumfahrtinfrastruktur.

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Genf (awp)