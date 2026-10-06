Julius Bär-Aktie: Zwei neue Frauen für den Verwaltungsrat nominiert

Die Nominationen sollen an der Generalversammlung im April 2027 zur Abstimmung kommen. Das Unternehmen teilte dies am Dienstag mit.

Kuhnert war rund 20 Jahre im Wealth Management der UBS tätig. Zuletzt gehörte sie in Zürich der Geschäftsleitung des globalen Wealth Managements an. Sie soll zusätzliche Erfahrung im Private Banking und im Schweizer Markt einbringen.

Arden war Personalchefin bei HSBC und bei der Royal Bank of Scotland. Sie soll den Verwaltungsrat vor allem mit Erfahrung bei Kulturwandel, Vergütung, Talentförderung und Nachfolgeplanung ergänzen.

Julius Bär hatte im März angekündigt, gezielt nach weiblichen Kandidaten für den Verwaltungsrat zu suchen. Angaben zur künftigen Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse will die Bank mit der Einladung zur Generalversammlung im März 2027 veröffentlichen.

awp-robot/tp

Zürich (awp)