Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
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05.10.2026 20:34:00
Idorsia-Aktie im Fokus: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Idorsia wird neue Analysedaten zum Blutdruckmittel Aprocitentan an der Jahrestagung der American Heart Association zum Thema Bluthochdruck präsentieren.
Die Präsentationen finden am 10. Oktober 2026 in Arlington, Virginia, statt, wie Idorsia in einem Communiqué vom Montag schrieb. Die Analysen basieren auf der klinischen Phase-3-Studie Precision, an der 730 Patienten teilnahmen.
Aprocitentan ist in den USA unter dem Namen Tryvio zur Behandlung von schwerem Bluthochdruck zugelassen und seit Oktober 2024 auf dem Markt erhältlich. In der Europäischen Union, Grossbritannien, der Schweiz und Kanada ist das Mittel unter dem Namen Jeraygo zugelassen.
awp-robot/ys
Allschwil (awp)
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