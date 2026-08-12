Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’770 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.0%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’378 -0.7%  Bitcoin 51’964 0.8%  Dollar 0.8137 0.0%  Öl 88.5 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
24/5-Handel mit Plus500: Handeln Sie rund um die Uhr an den US-Märkten
Adyen-Aktie: Umsatzprognose leicht erhöht - Zukäufe drücken etwas auf Profitabilität
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Basler Kantonalbank-Aktie: BKB verbessert Gewinn im ersten Halbjahr - Bank Cler mit besseren Gewinnzahlen
Aktie im Fokus: Varia US findet mit Brookfield gesuchten Partner
Suche...
ETF Sparplan

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

41.70
CHF
-2.63
CHF
-5.93 %
12.08.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2026 07:09:03

Daimler Truck Outperform

Daimler Truck
42.61 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller profitiere von einem zyklischen Aufschwung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der nordamerikanische Absatzmarkt erhole sich fortgesetzt. Der Bau einer Produktionsstätte in den USA sei derweil ein strategisch sinnvoller Schritt./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
47.18 € 		Abst. Kursziel*:
22.93%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
45.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.56%
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truck

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:09 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10.08.26 Daimler Truck Kaufen DZ BANK
10.08.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen