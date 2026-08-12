Daimler Truck 42.61 CHF -1.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Lkw-Hersteller profitiere von einem zyklischen Aufschwung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der nordamerikanische Absatzmarkt erhole sich fortgesetzt. Der Bau einer Produktionsstätte in den USA sei derweil ein strategisch sinnvoller Schritt./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.