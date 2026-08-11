BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|LUS-DAX im Blick
|
11.08.2026 17:58:11
Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Gewinnzone
Der LUS-DAX zeigte sich am Abend wenig verändert.
Am Dienstag ging der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 26’391.00 Punkten aus dem Handel.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 26’246.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’507.00 Zähler.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’116.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’283.00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 24’070.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.43 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’507.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2.56 Prozent auf 158.56 EUR), RWE (+ 1.81 Prozent auf 57.52 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.64 Prozent auf 28.56 EUR), Scout24 (+ 1.52 Prozent auf 76.75 EUR) und BMW (+ 1.38 Prozent auf 60.12 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil QIAGEN (-3.58 Prozent auf 37.08 EUR), adidas (-3.08 Prozent auf 162.20 EUR), Zalando (-2.94 Prozent auf 24.07 EUR), Merck (-2.44 Prozent auf 140.00 EUR) und Daimler Truck (-1.95 Prozent auf 46.24 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’349’655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 213.282 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
17:58
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|07.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26’388.00
|0.18%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.