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LUS-DAX im Blick 11.08.2026 17:58:11

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Gewinnzone

Der LUS-DAX zeigte sich am Abend wenig verändert.

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Am Dienstag ging der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 26’391.00 Punkten aus dem Handel.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 26’246.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’507.00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’116.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’283.00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 24’070.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.43 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’507.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2.56 Prozent auf 158.56 EUR), RWE (+ 1.81 Prozent auf 57.52 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.64 Prozent auf 28.56 EUR), Scout24 (+ 1.52 Prozent auf 76.75 EUR) und BMW (+ 1.38 Prozent auf 60.12 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil QIAGEN (-3.58 Prozent auf 37.08 EUR), adidas (-3.08 Prozent auf 162.20 EUR), Zalando (-2.94 Prozent auf 24.07 EUR), Merck (-2.44 Prozent auf 140.00 EUR) und Daimler Truck (-1.95 Prozent auf 46.24 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’349’655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 213.282 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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