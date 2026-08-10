Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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Daimler Truck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Aufträge hätten die Erwartungen prozentual zweistellig verfehlt, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Hinzu komme, dass die Profitabilität der Marke Mercedes im dritten Quartal von höheren Input-Kosten und der Inbetriebnahme eines Teilelagers gedrückt werden dürfte./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.96 €
|
Abst. Kursziel*:
10.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.75%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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