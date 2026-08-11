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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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Aktie im Blick 11.08.2026 11:34:44

Bernstein Research gibt Daimler Truck-Aktie Underperform

Bernstein Research gibt Daimler Truck-Aktie Underperform

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Daimler Truck-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.

Daimler Truck
43.67 CHF -0.98%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Aktie des Lkw-Herstellers habe sich mit einem Kursgewinn von 25 Prozent seit Jahresanfang überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies berge auf dem aktuellen Niveau jedoch Abwärtsrisiken. Er verwies dabei unter anderem auf eine mögliche schwache Preisgestaltung bei den jüngsten, flottenorientierten Aufträgen aus den USA sowie auf einen sich verschärfenden Wettbewerb durch Konkurrenten, die ihre Kapazitäten in Nordamerika ausbauen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:17 Uhr um 1.4 Prozent auf 46.49 EUR nach. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 20.41 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 107’692 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 30.2 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Daimler Truck wird am 06.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 22:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Daimler Truck AG
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10:44 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10.08.26 Daimler Truck Kaufen DZ BANK
10.08.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Short 15’520.45 13.94 SLWB8U
Short 16’124.65 8.82 S03BFU
SMI-Kurs: 14’641.54 11.08.2026 15:00:33
Long 14’010.74 19.51 SRB8KU
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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