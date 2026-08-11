Bernstein Research gibt Daimler Truck-Aktie Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Aktie des Lkw-Herstellers habe sich mit einem Kursgewinn von 25 Prozent seit Jahresanfang überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies berge auf dem aktuellen Niveau jedoch Abwärtsrisiken. Er verwies dabei unter anderem auf eine mögliche schwache Preisgestaltung bei den jüngsten, flottenorientierten Aufträgen aus den USA sowie auf einen sich verschärfenden Wettbewerb durch Konkurrenten, die ihre Kapazitäten in Nordamerika ausbauen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:17 Uhr um 1.4 Prozent auf 46.49 EUR nach. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 20.41 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 107’692 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 30.2 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Daimler Truck wird am 06.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 22:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.