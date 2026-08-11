Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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11.08.2026 12:26:13
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Mittag schwächer
Das macht der DAX mittags.
Am Dienstag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.16 Prozent auf 26’282.21 Punkte nach unten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.198 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.206 Prozent stärker bei 26’378.00 Punkten in den Handel, nach 26’323.88 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der DAX bei 26’245.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’387.68 Punkten.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 25’067.09 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 11.05.2026, mit 24’350.28 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der DAX bei 24’081.34 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.10 Prozent. Bei 26’445.18 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0.96 Prozent auf 28.37 EUR), SAP SE (+ 0.86 Prozent auf 180.84 EUR), Beiersdorf (+ 0.76 Prozent auf 80.00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.59 Prozent auf 42.56 EUR) und Siemens Energy (+ 0.58 Prozent auf 155.50 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil adidas (-2.21 Prozent auf 163.65 EUR), Daimler Truck (-1.46 Prozent auf 46.47 EUR), QIAGEN (-1.35 Prozent auf 37.93 EUR), Airbus SE (-1.33 Prozent auf 211.70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.90 Prozent auf 46.66 EUR).
Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 626’152 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 213.282 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der DAX-Titel
Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.24 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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