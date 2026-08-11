Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Mittag schwächer

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’660 0.2%  SPI 20’631 0.2%  Dow 54’155 0.3%  DAX 26’436 0.4%  Euro 0.9355 0.0%  EStoxx50 6’569 0.5%  Gold 4’389 0.0%  Bitcoin 51’889 0.2%  Dollar 0.8103 0.0%  Öl 86.9 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Alcon43249246Zurich Insurance1107539Idorsia36346343Partners Group2460882Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Papier Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
Plus500 Depot

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

DAX-Kursverlauf 11.08.2026 12:26:13

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Mittag schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Mittag schwächer

Das macht der DAX mittags.

Siemens Energy
147.84 CHF 1.86%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.16 Prozent auf 26’282.21 Punkte nach unten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.198 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.206 Prozent stärker bei 26’378.00 Punkten in den Handel, nach 26’323.88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26’245.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’387.68 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 25’067.09 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 11.05.2026, mit 24’350.28 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der DAX bei 24’081.34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.10 Prozent. Bei 26’445.18 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0.96 Prozent auf 28.37 EUR), SAP SE (+ 0.86 Prozent auf 180.84 EUR), Beiersdorf (+ 0.76 Prozent auf 80.00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.59 Prozent auf 42.56 EUR) und Siemens Energy (+ 0.58 Prozent auf 155.50 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil adidas (-2.21 Prozent auf 163.65 EUR), Daimler Truck (-1.46 Prozent auf 46.47 EUR), QIAGEN (-1.35 Prozent auf 37.93 EUR), Airbus SE (-1.33 Prozent auf 211.70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.90 Prozent auf 46.66 EUR).

Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 626’152 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 213.282 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.24 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:47 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:50 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
09:08 SMI kratzt an seiner Bestmarke
09:04 Marktüberblick: Ölpreise ziehen wieder an
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
10.08.26 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
10.08.26 Europas strategische Autonomie
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.64 SMYBKU
Short 15’520.45 13.87 SLWB8U
Short 16’124.65 8.79 SXJB6U
SMI-Kurs: 14’659.58 11.08.2026 15:48:35
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Neue Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag auf rotes Terrain
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 26’436.09 0.43%