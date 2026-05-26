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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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27.05.2026 07:30:52

Daimler Truck Neutral

Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Daniela Costa passte ihre Schätzungen für Europas Lkw-Konzerne am Dienstag an die Resultate aus der Berichtssaison an. Jüngste Daten sprächen für anhaltende Belebung im zweiten Quartal, schrieb sie./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
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26.05.26