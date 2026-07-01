Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Daimler Truck Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Profitabilität des Lkw-Herstellers dürfte weitgehend der Konsensschätzung entsprechen, schrieb Hemal Bhundia am Dienstag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Ähnlich wie beim Konkurrenten Volvo sollte der Fokus kurzfristig auf der Preis- und Kostendynamik, insbesondere bei den Frachtkosten sowie bei Rohstoffen und Komponenten liegen./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41.47 €
|
Abst. Kursziel*:
8.51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
42.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.88%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
30.06.26
|So schätzen die Analysten die Daimler Truck-Aktie im Juni 2026 ein (finanzen.net)
|
30.06.26
|Börse Frankfurt: DAX klettert schlussendlich (finanzen.ch)
|
30.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Börse Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
29.06.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Daimler Truck
|10:41
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|18.06.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|18.06.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:41
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|39.16
|3.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:41
|
UBS AG
Daimler Truck Neutral
|10:10
|
Deutsche Bank AG
Rio Tinto Hold
|09:50
|
Deutsche Bank AG
HELLA Hold
|09:27
|
Deutsche Bank AG
freenet Buy
|09:26
|
Deutsche Bank AG
AB InBev Hold
|09:25
|
Deutsche Bank AG
London Stock Exchange Buy
|09:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Nike Neutral