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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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01.07.2026 10:41:30

Daimler Truck Neutral

Daimler Truck
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 46 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Profitabilität des Lkw-Herstellers dürfte weitgehend der Konsensschätzung entsprechen, schrieb Hemal Bhundia am Dienstag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Ähnlich wie beim Konkurrenten Volvo sollte der Fokus kurzfristig auf der Preis- und Kostendynamik, insbesondere bei den Frachtkosten sowie bei Rohstoffen und Komponenten liegen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 08:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
41.47 € 		Abst. Kursziel*:
8.51%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
42.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.88%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
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