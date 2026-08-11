Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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11.08.2026 09:28:20
Freundlicher Handel: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus
Heute geht es für den DAX erneut nach oben.
Um 09:11 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0.05 Prozent auf 26’338.17 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.198 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.206 Prozent stärker bei 26’378.00 Punkten in den Handel, nach 26’323.88 Punkten am Vortag.
Bei 26’387.68 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26’331.24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der DAX mit 25’067.09 Punkten gehandelt. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 11.05.2026, mit 24’350.28 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, notierte der DAX bei 24’081.34 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.33 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’445.18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern registriert.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell GEA (+ 1.09 Prozent auf 64.80 EUR), Rheinmetall (+ 0.96 Prozent auf 1’153.20 EUR), Siemens Energy (+ 0.96 Prozent auf 156.08 EUR), Brenntag SE (+ 0.60 Prozent auf 63.60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.53 Prozent auf 28.25 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Daimler Truck (-1.65 Prozent auf 46.38 EUR), QIAGEN (-1.08 Prozent auf 38.04 EUR), Airbus SE (-0.79 Prozent auf 212.85 EUR), MTU Aero Engines (-0.67 Prozent auf 373.20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.54 Prozent auf 46.83 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 139’201 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 213.282 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.18 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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