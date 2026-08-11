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11.08.2026 15:58:16
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone
Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.
Am Dienstag legt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0.43 Prozent auf 26’454.00 Punkte zu.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’467.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26’246.00 Einheiten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25’116.00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 24’283.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 24’070.00 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.69 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’467.00 Punkte. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3.22 Prozent auf 159.58 EUR), Infineon (+ 1.97 Prozent auf 63.76 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.75 Prozent auf 163.15 EUR), RWE (+ 1.42 Prozent auf 57.30 EUR) und GEA (+ 1.40 Prozent auf 65.00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil adidas (-3.73 Prozent auf 161.10 EUR), QIAGEN (-3.00 Prozent auf 37.30 EUR), Zalando (-2.26 Prozent auf 24.24 EUR), Merck (-1.95 Prozent auf 140.70 EUR) und Daimler Truck (-1.72 Prozent auf 46.35 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’458’314 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 213.282 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.24 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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