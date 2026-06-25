NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die derzeitige Phase starker Lkw-Bestellungen in Nordamerika halte länger an als ursprünglich von ihm gedacht, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es wirke daher so, als ob dies an fundamentaler Stärke liege und nicht an Vorzieheffekten. Der Experte wird deshalb etwas optimistischer für den Markt in Nordamerika./tih/jha/;