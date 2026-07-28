Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Ein Analystenteam um den für Daimler Truck zuständigen Experten Harry Martin wertete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie Nachfragesignale für Lastwagen am US-Markt aus. Seiner Beobachtung nach hat die Truck-Produktion dort im Juni wieder angezogen./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
46.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-19.57%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
47.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22.48%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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