Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX aktuell

Am Dienstag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0.12 Prozent auf 26’308.00 Punkte abwärts.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’246.00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’385.00 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’116.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’283.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, notierte der LUS-DAX bei 24’070.00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.09 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’442.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0.96 Prozent auf 28.37 EUR), SAP SE (+ 0.86 Prozent auf 180.84 EUR), Beiersdorf (+ 0.76 Prozent auf 80.00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.59 Prozent auf 42.56 EUR) und Siemens Energy (+ 0.58 Prozent auf 155.50 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen adidas (-2.21 Prozent auf 163.65 EUR), Daimler Truck (-1.46 Prozent auf 46.47 EUR), QIAGEN (-1.35 Prozent auf 37.93 EUR), Airbus SE (-1.33 Prozent auf 211.70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.90 Prozent auf 46.66 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 626’152 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213.282 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.24 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch