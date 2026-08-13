Aktie im Plus: Varia US findet mit Brookfield gesuchten Partner

Die auf US-Wohnimmobilien fokussierte Varia US hat mit dem US-Vermögensverwalter Brookfield offenbar den gesuchten strategischen Partner gefunden. Es wurde ein Joint Venture für einen Grossteil der US-Wohnliegenschaften vereinbart. Die daraus erzielten Erlöse sollen in qualitativ hochwertigere Akquisitionen reinvestiert werden.

"Es ist unser Ziel, das Portfolio auf neuere, hochwertigere Objekte in Märkten mit nachhaltigeren Netto-Cashflows auszurichten", hiess es dazu von Varia US auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Donnerstag. Gleichzeitig soll das Engagement in älteren, kapitalintensiveren Immobilien reduziert werden. Die Partnerschaft mit Brookfield erweitere die Möglichkeiten, grössere und wettbewerbsfähigere Transaktionen zu tätigen, so der Sprecher weiter. Damit sei Varia in der Lage, Chancen zu nutzen, die es allein nur schwer hätte verfolgen können.

Über 4000 Wohnungen in JV

Für das Joint Venture wurde eine Rekapitalisierung über 13 der 17 Liegenschaften des US-Mehrfamilienhausportfolios geschlossen. Varia bringt in das Joint Venture konkret 4112 Wohnungen mit einem Bruttovermögenswert von rund 693,9 Millionen Dollar in zwei neue Vehikel ein. Die Transaktion soll bis zu 200 Millionen Dollar an Akquisitionskapital erschliessen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Brookfield übernehme im ersten Portfolio mit vier Liegenschaften und 1060 Wohnungen 90 Prozent und im zweiten Portfolio mit neun Liegenschaften und 3052 Wohnungen 40 Prozent. Varia behält somit im ersten Portfolio 10 Prozent und im zweiten 60 Prozent und führt das operative Management.

Bewertungsabschlag "angemessen"

Die eingebrachten 13 Objekte werden den Angaben zufolge mit einem Abschlag von 9,5 Prozent auf den IFRS-Wert per Ende des ersten Quartals 2026 bewertet. Varia selbst hält die Bewertung für "angemessen" - sie spiegle die aktuellen Marktbedingungen wider. "Der Abschlag sollte eher im Zusammenhang mit einer strategischen Kapitaltransaktion gesehen werden denn als Neubewertung der Qualität des Portfolios", erklärte das Unternehmen. Durch die Transaktion werde erhebliches Kapital für Wachstum freigesetzt.

Vier Liegenschaften mit 1162 Wohnungen und einem Bruttovermögenswert von 125,8 Millionen Dollar bleiben vollständig im Eigentum von Varia. Zwei davon sollen binnen rund zwölf Monaten verkauft werden.

Der Gesellschaft fliessen beim Abschluss netto rund 48,6 Millionen Dollar zu. Nach dem geplanten Verkauf der zwei verbliebenen Objekte sollen weitere 101,9 Millionen Dollar hinzukommen. Das Geld ist für künftige Zukäufe vorgesehen.

Nach Vollzug erwartet Varia US einen Nettoinventarwert von rund 255,4 Millionen Dollar. Das entspreche einem Aufschlag von rund 60 Prozent auf die Börsenkapitalisierung vom Mittwoch. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang des vierten Quartals 2026 erwartet und steht unter üblichen Vollzugsbedingungen.

Das Unternehmen hatte bereits mit den Jahreszahlen im März die Suche nach einem strategischen Partner angestossen. An der Börse wird die Nachricht positiv aufgenommen - die Aktie legt gegen Mittag 1,2 Prozent in einem freundlichen Markt zu.

Die Varia US-Aktie notiert am Donnerstag an der SIX zeitweise 6,67 Prozent höher bei 13,60 Franken.

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Zug (awp)