Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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Ottobock Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum und mehr noch das operative Ergebnis (Ebitda) im Kerngeschäft lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Graham Doyle am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem habe Ottobock das untere Ende der Jahreszielspanne für das Umsatzwachstum angehoben und auch das Ebitda-Margenziel erhöht. Doyle rechnet nun mit steigenden Konsensprognosen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60.10 €
|
Abst. Kursziel*:
23.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
09:28
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Ottobock strongly increases revenue in the first half of the year and significantly improves its margin (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Ottobock steigert Umsatz im ersten Halbjahr kräftig und verbessert seine Marge deutlich (EQS Group)
|
11.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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11.08.26
|XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Ottobock
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|08:29
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|08:29
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Ottobock Buy
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|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|08:29
|Ottobock Buy
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|15.07.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
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|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
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