Dienstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen

Am Dienstag erhöhte sich der DAX via XETRA schlussendlich um 0.27 Prozent auf 26’395.37 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.198 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.206 Prozent auf 26’378.00 Punkte an der Kurstafel, nach 26’323.88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 26’245.57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’504.54 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der DAX einen Wert von 25’067.09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der DAX mit 24’350.28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der DAX-Kurs bei 24’081.34 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7.56 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’504.54 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2.56 Prozent auf 158.56 EUR), RWE (+ 1.81 Prozent auf 57.52 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.64) Prozent auf 28.56 EUR), Scout24 (+ 1.52 Prozent auf 76.75 EUR) und BMW (+ 1.38 Prozent auf 60.12 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil QIAGEN (-3.58 Prozent auf 37.08 EUR), adidas (-3.08 Prozent auf 162.20 EUR), Zalando (-2.94 Prozent auf 24.07 EUR), Merck (-2.44 Prozent auf 140.00 EUR) und Daimler Truck (-1.95 Prozent auf 46.24 EUR).

Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’349’655 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 213.282 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.18 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch