Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Daimler Truck Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen vor der Berichtssaison der Investitionsgüterbranche am Dienstagabend noch einmal an. Insgesamt ist sie für Auftragseingang und Ergebnisse etwas skeptischer als der Markt und sieht durch das starke erste Quartal eine hohe Hürde aufgelegt. Im Schnitt steigen ihre Kursziele aber um 1,4 Prozent./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44.27 €
|
Abst. Kursziel*:
3.91%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
42.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.20%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
07.07.26
|Daimler Truck-Aktie: UBS AG vergibt Neutral (finanzen.ch)
|
06.07.26