Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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Daimler Truck Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb das Analystenteam um Hemal Bhundia am Montag im Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu den Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44.27 €
|
Abst. Kursziel*:
1.65%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
44.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.24%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
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