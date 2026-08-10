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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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11.08.2026 10:44:09

Daimler Truck Underperform

Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Aktie des Lkw-Herstellers habe sich mit einem Kursgewinn von 25 Prozent seit Jahresanfang überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies berge auf dem aktuellen Niveau jedoch Abwärtsrisiken. Er verwies dabei unter anderem auf eine mögliche schwache Preisgestaltung bei den jüngsten, flottenorientierten Aufträgen aus den USA sowie auf einen sich verschärfenden Wettbewerb durch Konkurrenten, die ihre Kapazitäten in Nordamerika ausbauen./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 22:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
47.18 € 		Abst. Kursziel*:
-21.58%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
46.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.81%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
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