Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Aktie des Lkw-Herstellers habe sich mit einem Kursgewinn von 25 Prozent seit Jahresanfang überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies berge auf dem aktuellen Niveau jedoch Abwärtsrisiken. Er verwies dabei unter anderem auf eine mögliche schwache Preisgestaltung bei den jüngsten, flottenorientierten Aufträgen aus den USA sowie auf einen sich verschärfenden Wettbewerb durch Konkurrenten, die ihre Kapazitäten in Nordamerika ausbauen./rob/edh/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
47.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-21.58%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
46.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.81%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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