Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Dienstag fällt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0.08 Prozent auf 26’320.00 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’317.00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’385.00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 25’116.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’283.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’070.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.14 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’442.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit GEA (+ 1.09 Prozent auf 64.80 EUR), Rheinmetall (+ 0.96 Prozent auf 1’153.20 EUR), Siemens Energy (+ 0.96) Prozent auf 156.08 EUR), Brenntag SE (+ 0.60 Prozent auf 63.60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.53 Prozent auf 28.25 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Daimler Truck (-1.65 Prozent auf 46.38 EUR), QIAGEN (-1.08 Prozent auf 38.04 EUR), Airbus SE (-0.79 Prozent auf 212.85 EUR), MTU Aero Engines (-0.67 Prozent auf 373.20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.54 Prozent auf 46.83 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 139’201 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 213.282 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch