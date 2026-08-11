Zuversicht in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag in Grün

Am Dienstag tendiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.36 Prozent stärker bei 26’418.27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.198 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.206 Prozent höher bei 26’378.00 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’323.88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 26’431.42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’245.57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der DAX 25’067.09 Punkte auf. Der DAX lag vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 24’350.28 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24’081.34 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.66 Prozent nach oben. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3.22 Prozent auf 159.58 EUR), Infineon (+ 1.97 Prozent auf 63.76 EUR), Heidelberg Materials (+ 1.75 Prozent auf 163.15 EUR), RWE (+ 1.42 Prozent auf 57.30 EUR) und GEA (+ 1.40 Prozent auf 65.00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil adidas (-3.73 Prozent auf 161.10 EUR), QIAGEN (-3.00 Prozent auf 37.30 EUR), Zalando (-2.26 Prozent auf 24.24 EUR), Merck (-1.95 Prozent auf 140.70 EUR) und Daimler Truck (-1.72 Prozent auf 46.35 EUR).

Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’458’314 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 213.282 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.18 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch