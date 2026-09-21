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Apple Aktie 908440 / US0378331005

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05.10.2026 14:42:40

Apple Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Die Lieferzeiten für das iPhone Pro Max seien zuletzt in allen Region stabil geblieben, schrieb Samik Chatterjee in einer Studie am Montag. Die Lieferzeiten für das iPhone 18 Pro hätten sich derweil verkürzt. In den Fokus rücke nun aber die voraussichtliche Nachfrage nach dem Modell iPhone Duo, für das Vorbestellungen ab Mitte Oktober möglich seien./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 15:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 15:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
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Rating update:
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Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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