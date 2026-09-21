Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Die Lieferzeiten für das iPhone Pro Max seien zuletzt in allen Region stabil geblieben, schrieb Samik Chatterjee in einer Studie am Montag. Die Lieferzeiten für das iPhone 18 Pro hätten sich derweil verkürzt. In den Fokus rücke nun aber die voraussichtliche Nachfrage nach dem Modell iPhone Duo, für das Vorbestellungen ab Mitte Oktober möglich seien./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 15:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 340.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 333.69
|
Abst. Kursziel*:
1.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 335.26
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.41%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
04.10.26
|September 2026: So schätzen Experten die Apple-Aktie ein (finanzen.net)
|
02.10.26
|Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Apple Aktie News: Apple am Abend freundlich (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Apple Aktie News: Apple gewinnt am Freitagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26