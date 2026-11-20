Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 3.70 Prozent tiefer bei 6’910.39 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.791 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.209 Prozent schwächer bei 7’160.81 Punkten, nach 7’175.83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6’882.66 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’198.67 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 8.03 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’712.57 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Stand von 7’641.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’538.76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.757 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 11.44 Prozent auf 20.94 USD), Global Payments (+ 9.95 Prozent auf 91.83 USD), General Mills (+ 3.65 Prozent auf 35.74 USD), McCormick (+ 3.43 Prozent auf 47.40 USD) und HCA (+ 3.31 Prozent auf 475.57 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Sandisk (-89.51 Prozent auf 79.24 USD), Bloom Energy (-15.30 Prozent auf 142.39 USD), NVIDIA (-14.01 Prozent auf 125.53 USD), Micron Technology (-13.89 Prozent auf 594.51 USD) und Lumentum (-13.72 Prozent auf 461.71 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 149’476’432 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.661 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch