|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple am Freitagabend mit Kursverlusten
Die Aktie von Apple gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 345,10 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 345,10 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 48'592 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 344,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 353,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'359'628 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2026 bei 360,83 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 4,36 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.01.2026 bei 243,43 USD. Abschläge von 29,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 1,06 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 USD je Apple-Aktie. Am 02.11.2026 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 114.48 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 102.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Apple-Bilanz für Q1 2027 wird am 04.02.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 9,44 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Berkshire Hathaway-Depot: Diese Titel und ein Neuling prägen das Portfolio im dritten Quartal
Apple-Aktie unter Druck: Ausfall trifft mehrere wichtige Dienste
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
20.11.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite letztendlich tief in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Verluste in New York: S&P 500-Anleger nehmen zum Handelsende Reissaus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100-Börsianer nehmen letztendlich Reissaus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Apple Aktie News: Apple am Freitagabend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt deutlich ab (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Apple am 20.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.