Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 345,10 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 48'592 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 344,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 353,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'359'628 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2026 bei 360,83 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 4,36 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.01.2026 bei 243,43 USD. Abschläge von 29,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,06 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 USD je Apple-Aktie. Am 02.11.2026 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 114.48 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 102.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Apple-Bilanz für Q1 2027 wird am 04.02.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 9,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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