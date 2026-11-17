Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Großen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 380.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 352.78
|
Abst. Kursziel*:
7.72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 354.81
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.10%
|
Analyst Name::
Varun Govindaraj
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
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|Verluste in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
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16.11.26
|Apple Aktie News: Apple verzeichnet am Montagabend Verluste (finanzen.ch)
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16.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
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16.11.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
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16.11.26
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