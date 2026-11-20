Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 3.37 Prozent leichter bei 23’075.35 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1.20 Prozent auf 23’592.67 Punkte an der Kurstafel, nach 23’879.20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22’966.65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’837.76 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 7.15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’424.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’067.17 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’078.05 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.690 Prozent nach. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Net 1 Ueps Technologies (+ 6.38 Prozent auf 3.17 USD), Nissan Motor (+ 4.67 Prozent auf 1.75 USD), Infosys (+ 4.33 Prozent auf 12.16 USD), Inter Parfums (+ 3.20 Prozent auf 137.19 USD) und Upbound Group (+ 2.77 Prozent auf 25.56 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-32.33 Prozent auf 2.24 USD), TTM Technologies (-14.30 Prozent auf 58.28 USD), Ultra Clean (-12.26 Prozent auf 37.30 USD), AXT (-12.23 Prozent auf 30.58 USD) und CIENA (-11.23 Prozent auf 233.14 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 56’614’360 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4.661 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 22.64 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch