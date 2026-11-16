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Apple Aktie 908440 / US0378331005

299.38
CHF
-0.05
CHF
-0.02 %
10:15:44
BRXC
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16.11.2026 09:37:58

Apple Overweight

Apple
299.38 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 355 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach den Pro-Modellen der neuen iPhone-Generation entspreche inzwischen etwa dem Vorjahresniveau, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag auf Basis der aktuellen Daten der Woche zehn nach Verkaufsstart. Die Zahlen zum iPhone Duo hätten sich in den beobachteten Regionen aktuell kaum verändert./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 16:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 16:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 355.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 356.27 		Abst. Kursziel*:
-0.36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 356.43 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.40%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 299.38 -0.02% Apple Inc.