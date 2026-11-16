Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 355 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach den Pro-Modellen der neuen iPhone-Generation entspreche inzwischen etwa dem Vorjahresniveau, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag auf Basis der aktuellen Daten der Woche zehn nach Verkaufsstart. Die Zahlen zum iPhone Duo hätten sich in den beobachteten Regionen aktuell kaum verändert./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 16:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 355.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 356.27
|
Abst. Kursziel*:
-0.36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 356.43
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.40%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
13.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Apple Aktie News: Apple am Freitagabend fester (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|299.38
|-0.02%
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