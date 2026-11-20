NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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20.11.2026 22:33:45
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite letztendlich tief in der Verlustzone
Anleger in New York schickten den NASDAQ Composite schlussendlich auf Talfahrt.
Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 5.28 Prozent tiefer bei 22’617.73 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1.20 Prozent auf 23’592.67 Punkte an der Kurstafel, nach 23’879.20 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23’837.76 Punkte, das Tagestief hingegen 22’513.01 Zähler.
NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 9.00 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 26’424.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’067.17 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 22’078.05 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2.66 Prozent zurück. Bei 27’722.75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Donegal Group B (+ 21.58 Prozent auf 34.99 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 5.37 Prozent auf 3.14 USD), Nissan Motor (+ 4.67 Prozent auf 1.75 USD), Inter Parfums (+ 3.38 Prozent auf 137.44 USD) und Infosys (+ 3.26 Prozent auf 12.03 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Geospace Technologies (-31.57 Prozent auf 2.27 USD), NVIDIA (-14.01 Prozent auf 125.53 USD), inTest (-13.99 Prozent auf 10.94 USD), TTM Technologies (-13.46 Prozent auf 58.85 USD) und PDF Solutions (-13.06 Prozent auf 30.43 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 149’476’432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.661 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte
2027 hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 22.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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