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Apple Aktie 908440 / US0378331005

265.77
CHF
-13.67
CHF
-4.89 %
14:53:26
BRXC
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03.11.2026 14:23:24

Apple Underperform

Apple
265.77 CHF -4.89%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270,62 US-Dollar belassen. Das Umsatzwachstum sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Edison Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürften der Absatz der iPhone-18-Serie und das Serviceumsatz-Wachstum mit weiteren Herausforderungen konfrontiert sein. Die Aktie sei angesichts des verlangsamten Wachstums und des zunehmenden Margendrucks zu teuer./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 270.62
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
$ 338.32 		Abst. Kursziel*:
-20.01%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
$ 331.72 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.42%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:23 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14:04 Apple Underweight Barclays Capital
08:35 Apple Neutral UBS AG
06:58 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:55 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Apple Inc. 265.77 -4.89% Apple Inc.