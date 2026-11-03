Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270,62 US-Dollar belassen. Das Umsatzwachstum sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Edison Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürften der Absatz der iPhone-18-Serie und das Serviceumsatz-Wachstum mit weiteren Herausforderungen konfrontiert sein. Die Aktie sei angesichts des verlangsamten Wachstums und des zunehmenden Margendrucks zu teuer./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 270.62
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 338.32
|
Abst. Kursziel*:
-20.01%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 331.72
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.42%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|265.77
|-4.89%
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