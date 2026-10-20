Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Analyst David Vogt beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem iPhone Duo. Er verwies auf derzeit lange Wartezeiten für das vor wenigen Tagen auf den Markt gekommene, faltbare Smartphone, glaubt aber, dass sie weltweit sinken werden. In den USA sei die Wartezeit mit derzeit rund 99 Tagen am längsten, hieß es weiter./ck/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 339.50
|
Abst. Kursziel*:
-12.81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 340.51
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.07%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
20.10.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Apple Aktie News: Apple tendiert am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Apple Aktie News: Apple am Dienstagnachmittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.10.26
|Apple blames ‘extraordinary’ demand as foldable iPhones sell out (Financial Times)
|
16.10.26
|Apple set for UK legal fight over iPhone tap-to-pay rules (Financial Times)
Analysen zu Apple Inc.
|14:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|278.19
|-0.95%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:13
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|14:46
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|14:45
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Neutral
|14:40
|
Bernstein Research
Engie Outperform
|14:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Engie Overweight
|14:38
|
UBS AG
Apple Neutral
|14:25
|
DZ BANK
EssilorLuxottica Kaufen