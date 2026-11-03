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Apple Aktie 908440 / US0378331005

267.45
CHF
-11.99
CHF
-4.29 %
09:22:55
BRXC
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03.11.2026 08:35:49

Apple Neutral

Apple
267.45 CHF -4.29%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Auf ihrem historisch enorm hohen Bewertungsniveau dürften die durchwachsenen Signale von Marge und Servicewachstum die Aktien belasten, schrieb David Vogt am Montagabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 21:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 296.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 338.32 		Abst. Kursziel*:
-12.51%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 339.09 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.71%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:58 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:55 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Apple Neutral UBS AG
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 267.45 -4.29% Apple Inc.