Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 310 auf 300 US-Dollar gesenkt. Bei dem iPhone-Hersteller treffe steigender Margendruck auf eine hohe Bewertung, schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Stark steigende Preise für Speicherchips belasteten die Ertragskraft, Lieferengpässe verhinderten einen höheren Absatz und die Wachstumsdynamik der margenstarken Service-Sparte lasse nach. Das Profil von Chancen und Risiken habe sich unter diesen Umständen verschlechtert./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Verkaufen
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 332.68
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 330.92
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
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