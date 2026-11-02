Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 390 auf 380 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Übertroffene Erwartungen im Geschäft mit iPhone und Mac stellten die Preismacht von Apple unter Beweis, schrieb Michael Ng in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Hinsichtlich des "kritischen iPhone-Zyklus" ist er somit beruhigt. Steigende Speicher- und KI-Kosten belasteten allerdings den Ausblick./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Buy
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 380.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 338.32
|
Abst. Kursziel*:
12.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 339.09
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.06%
|
Analyst Name::
Michael Ng
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
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