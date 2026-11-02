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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Apple Aktie 908440 / US0378331005

279.43
CHF
-6.39
CHF
-2.24 %
02.11.2026
BRXC
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03.11.2026 06:58:36

Apple Buy

Apple
279.43 CHF -2.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 390 auf 380 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Übertroffene Erwartungen im Geschäft mit iPhone und Mac stellten die Preismacht von Apple unter Beweis, schrieb Michael Ng in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Hinsichtlich des "kritischen iPhone-Zyklus" ist er somit beruhigt. Steigende Speicher- und KI-Kosten belasteten allerdings den Ausblick./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Apple Inc. Buy
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 380.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 338.32 		Abst. Kursziel*:
12.32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 339.09 		Abst. Kursziel aktuell:
12.06%
Analyst Name::
Michael Ng 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:58 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:55 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Apple Neutral UBS AG
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 279.43 -2.24% Apple Inc.