Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach Daten zum Upgrade-Verhalten bei Postpaid-Kunden von T-Mobile auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Die Daten seien wie auch schon bei wie AT&T und Verizon gemischt ausgefallen, schrieb David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom habe zudem darauf hingewiesen, dass die Umsätze mit Endgeräten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um circa 13 Prozent gestiegen seien. Unter dem Strich ergebe sich für ihn keine Notwendigkeit, seine Schätzungen für das iPhone-Geschäft von Apple zu ändern./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 349.23
|
Abst. Kursziel*:
-15.24%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 349.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.21%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
16:29
|Apple Aktie News: Apple gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Apple Aktie News: Apple verbilligt sich am Mittwochabend (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Apple-Aktie in Rot: Konzern verabschiedet sich von strikter Touchscreen-Trennung (AWP)
|
27.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Apple hit by ‘Crackgate’ outcry over iPhone Duo screen problems (Financial Times)
|
27.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Rückschlag für Apple-Aktie? Falt-iPhone offenbart Mängel (AWP)
Analysen zu Apple Inc.
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|288.66
|0.67%
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