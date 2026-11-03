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03.11.2026 14:04:48

Apple Underweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 245 auf 261 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal seien ganz in Ordnung gewesen, schrieb Tim Long am Dienstag. Für das Wachstum im Servicegeschäft sowie die Produktmargen sehe er aber weiterhin Risiken. Zudem erinnerte er an die üppige Bewertung des Technologiekonzerns./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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