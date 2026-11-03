Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Apple Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 245 auf 261 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal seien ganz in Ordnung gewesen, schrieb Tim Long am Dienstag. Für das Wachstum im Servicegeschäft sowie die Produktmargen sehe er aber weiterhin Risiken. Zudem erinnerte er an die üppige Bewertung des Technologiekonzerns./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 261.00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 338.32
|
Abst. Kursziel*:
-22.85%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 331.72
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.32%
|
Analyst Name::
Tim Long
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|265.77
|-4.89%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:39
|
Jefferies & Company Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|14:32
|
RBC Capital Markets
Intesa Sanpaolo Outperform
|14:31
|
JP Morgan Chase & Co.
Pfizer Neutral
|14:23
|
Jefferies & Company Inc.
Apple Underperform
|14:09
|
UBS AG
Eni Buy
|14:09
|
UBS AG
BP Buy
|14:07
|
UBS AG
Deutsche Börse Neutral