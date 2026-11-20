Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 5.61 Prozent tiefer bei 25’028.98 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.25 Prozent auf 26’184.76 Punkte an der Kurstafel, nach 26’517.05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 24’910.48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’429.09 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 9.13 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 29’490.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29’213.16 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Stand von 24’054.38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0.703 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell T-Mobile US (+ 1.89 Prozent auf 165.60 USD), Kraft Heinz Company (+ 1.89 Prozent auf 25.39 USD), Walmart (+ 1.52 Prozent auf 127.95 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1.29 Prozent auf 34.86 USD) und PepsiCo (+ 1.14 Prozent auf 140.59 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Sandisk (-89.51 Prozent auf 79.24 USD), Nebius (-16.08 Prozent auf 81.34 USD), Astera Labs (-14.73 Prozent auf 180.44 USD), NVIDIA (-14.01 Prozent auf 125.53 USD) und Arm (-13.98 Prozent auf 152.40 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 149’476’432 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.661 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 3.93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6.42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch