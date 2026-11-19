Apple Aktie 908440 / US0378331005
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20.11.2026 07:39:18
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeit auf ein neues iPhone Duo sei gegenüber der Vorwoche deutlich gesunken, schrieb David Vogt am Donnerstag nach Auswertung aktueller Daten. Bei den Wartezeiten auf Pro-Modelle habe sich wenig getan./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 340.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 349.21
|
Abst. Kursziel*:
-2.64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 349.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.61%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
19.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Apple Aktie News: Apple am Donnerstagabend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse New York: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
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|20.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|294.86
|-0.36%
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