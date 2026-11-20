Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 2.03 Prozent leichter bei 7’030.06 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.791 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.209 Prozent leichter bei 7’160.81 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’175.83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7’005.66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’198.67 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 6.44 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 7’712.57 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’641.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’538.76 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.50 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 12.37 Prozent auf 21.12 USD), Global Payments (+ 11.30 Prozent auf 92.96 USD), McCormick (+ 6.13 Prozent auf 48.64 USD), UnitedHealth (+ 4.75 Prozent auf 346.19 USD) und General Mills (+ 4.67 Prozent auf 36.09 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Sandisk (-89.39 Prozent auf 80.09 USD), Coherent (-13.62 Prozent auf 185.67 USD), Bloom Energy (-13.15 Prozent auf 146.00 USD), Western Digital (-12.90 Prozent auf 258.49 USD) und Seagate Technology (-12.76 Prozent auf 454.86 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 56’614’360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.661 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 14.87 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch