S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|S&P 500-Entwicklung
|
20.11.2026 20:03:19
Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück
Der S&P 500 verzeichnet heute Verluste.
Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 2.03 Prozent leichter bei 7’030.06 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61.791 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.209 Prozent leichter bei 7’160.81 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’175.83 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7’005.66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’198.67 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 6.44 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 7’712.57 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’641.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’538.76 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.50 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 12.37 Prozent auf 21.12 USD), Global Payments (+ 11.30 Prozent auf 92.96 USD), McCormick (+ 6.13 Prozent auf 48.64 USD), UnitedHealth (+ 4.75 Prozent auf 346.19 USD) und General Mills (+ 4.67 Prozent auf 36.09 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Sandisk (-89.39 Prozent auf 80.09 USD), Coherent (-13.62 Prozent auf 185.67 USD), Bloom Energy (-13.15 Prozent auf 146.00 USD), Western Digital (-12.90 Prozent auf 258.49 USD) und Seagate Technology (-12.76 Prozent auf 454.86 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 56’614’360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.661 Bio. Euro.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 14.87 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|6’990.74
|-2.58%
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- US-Tech-Börsen von Bären belastet -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht deutlich nach unten. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.