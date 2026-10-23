Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9249 0.0%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 4’009 0.2%  Bitcoin 66’034 0.4%  Dollar 0.8254 0.0%  Öl 115.3 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ARYZTA-Aktie im Fokus: Sparmassnahmen in Deutschland - zwei Werke schliessen
Notenbank-Entscheide im Blick: Warum der US-Dollar zum Franken und Euro nachgibt
Alpine Select-Aktie: Im Oktober 2023 gestartetes Rückkaufprogramm abgeschlossen
Telekom-Aktie im Blick: BofA sieht Kurspotenzial trotz wachsendem SpaceX-Druck
Suche...

Apple Aktie 908440 / US0378331005

289.29
CHF
4.99
CHF
1.75 %
23.10.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.10.2026 07:37:41

Apple Underperform

Apple
289.29 CHF 1.75%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 263,66 auf 270,62 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Umsatz und Gewinn je Aktie dürften die Markterwartungen übertreffen, was auf vorgezogene iPhone-Verkäufe im Vorfeld der angekündigten Preiserhöhungen zurückzuführen sei, schrieb Edison Lee am Sonntag in seinem Ausblick. Seine Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 lägen aber um 13 beziehungsweise 5 Prozent unter den Konsensschätzungen. Die Aktien hält er allerdings nach wie vor für überbewertet./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 270.62
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
$ 347.73 		Abst. Kursziel*:
-22.17%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
$ 347.74 		Abst. Kursziel aktuell:
-22.18%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:37 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
20.10.26 Apple Neutral UBS AG
19.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 289.29 1.75% Apple Inc.