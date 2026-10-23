Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 263,66 auf 270,62 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Umsatz und Gewinn je Aktie dürften die Markterwartungen übertreffen, was auf vorgezogene iPhone-Verkäufe im Vorfeld der angekündigten Preiserhöhungen zurückzuführen sei, schrieb Edison Lee am Sonntag in seinem Ausblick. Seine Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 lägen aber um 13 beziehungsweise 5 Prozent unter den Konsensschätzungen. Die Aktien hält er allerdings nach wie vor für überbewertet./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 270.62
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 347.73
|
Abst. Kursziel*:
-22.17%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 347.74
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22.18%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|289.29
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