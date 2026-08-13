CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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13.08.2026 11:47:05
EQS-DD: CANCOM SE: Rüdiger Rath, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Strasse 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
|LEI Code:
|391200T4AUN1BPBXAO14
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106590 13.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
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