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CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

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CANCOM SE-Investition im Blick 12.08.2026 10:02:28

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in CANCOM SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

CANCOM
20.03 CHF -4.96%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades CANCOM SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21.90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.566 CANCOM SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (22.55 EUR), wäre das Investment nun 102.97 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.97 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für CANCOM SE eine Börsenbewertung in Höhe von 666.07 Mio. Euro. CANCOM SE-Anteile wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des CANCOM SE-Papiers belief sich damals auf 6.98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Cancom SE
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